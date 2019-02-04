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Сход лавин в Альпах и законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах. Главные новости 4 февраля

Сегодня, 20:00
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Главные новости

Европейские страны продолжают призвать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а в Альпах из-за лавин погибли минимум десять человек.

НВ собрало самые важные новости дня.

Европейские страны признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Ряд стран, в том числе Украина, признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ранее временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия. Читать далее...

18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская дебютировала в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Читать далее...

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращеннко заявила, что ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине. Читать далее...

Среди обломков самолета нашли тело футболиста Эмилиано Сала

В британской Службе расследования авиационных инцидентов сообщили, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего. Читать далее...

В Альпах за выходные из-за лавин погибли десять человек

На горнолыжных курортах в Альпах за выходные в результате схода лавин погибли по меньшей мере десять человек. Читать далее...

Порошенко подписал закон о продлении земельного моратория

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года. Читать далее...

Теги:   Снежная лавина Альпы Венесуэла

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