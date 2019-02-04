Сход лавин в Альпах и законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах. Главные новости 4 февраля
Европейские страны продолжают призвать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а в Альпах из-за лавин погибли минимум десять человек.
НВ собрало самые важные новости дня.
Европейские страны признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Ряд стран, в том числе Украина, признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ранее временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия. Читать далее...
18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская дебютировала в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Читать далее...
В Раде зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращеннко заявила, что ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине. Читать далее...
Среди обломков самолета нашли тело футболиста Эмилиано Сала
В британской Службе расследования авиационных инцидентов сообщили, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего. Читать далее...
В Альпах за выходные из-за лавин погибли десять человек
На горнолыжных курортах в Альпах за выходные в результате схода лавин погибли по меньшей мере десять человек. Читать далее...
Порошенко подписал закон о продлении земельного моратория
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года. Читать далее...