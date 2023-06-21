«Ожидаем настоящего бума». Украину ждет значительный подъем в развитии ВПК после окончания войны — Шмыгаль

21 июня, 16:31
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Ken Cedeno/File Photo/Reuters)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Ken Cedeno/File Photo/Reuters)

После завершения войны Украину ждут значительные достижения в развитии военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины.

«Уже сейчас европейские глобальные компании рассматривают возможность строительства производственных мощностей в Украине. После войны мы ожидаем настоящего бума в развитии этого сектора в Украине», — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что в целом правительство выделило пять основных сегментов, которые станут базой для восстановления украинской экономики. Кроме ВПК, это: энергетика, в частности добыча и хранение газа, гидроэнергетика, а также сельское хозяйство, IT и инфраструктура.

17 мая немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall и Укроборонпром заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое имеет целью укрепить оборонную промышленность Украины.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с руководством британской оборонной компании BAE Systems. Они договорились об открытии украинского офиса BAE Systems.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Газ Энергетика Инфраструктура Сельское хозяйство ВПК Денис Шмыгаль

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