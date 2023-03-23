На восстановление Украины необходимо 411 миллиардов долларов — Шмыгаль
Денис Шмигаль (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины необходимо выделить 411 миллиардов долларов.
Он отметил, что сумма в данный момент не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Премьер-министр очертил главные приоритеты восстановления государства:
- энергетическая инфраструктура;
- жилье;
- критическая инфраструктура;
- экономика;
- гуманитарное разминирование.
«Вместе с Всемирным банком представили сегодня обновленную Быструю оценку нанесенного ущерба и нужд восстановления (RDNA2). Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам», – заявил Шмыгаль.
26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления, восстановления и реконструкции страны («финансовый Рамштайн»).