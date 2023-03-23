На восстановление Украины необходимо 411 миллиардов долларов — Шмыгаль

23 марта, 19:10
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Денис Шмигаль (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Денис Шмигаль (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины необходимо выделить 411 миллиардов долларов.

Он отметил, что сумма в данный момент не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Премьер-министр очертил главные приоритеты восстановления государства:

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  • энергетическая инфраструктура;
  • жилье;
  • критическая инфраструктура;
  • экономика;
  • гуманитарное разминирование.

«Вместе с Всемирным банком представили сегодня обновленную Быструю оценку нанесенного ущерба и нужд восстановления (RDNA2). Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам», – заявил Шмыгаль.

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26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления, восстановления и реконструкции страны («финансовый Рамштайн»).

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Денис Шмыгаль Война России против Украины Восстановление Украины

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