Последствия ракетного террора: в Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов — Шмыгаль 10 октября, 12:24 В Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас часть областей обесточена.

Премьер призвал готовиться к временным перебоям со светом, водоснабжением и связью.

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Шмыгаль подчеркнул, что главная цель России — посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла.

«Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов», — написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

