В Украине начинается строительство магистральных водопроводов, чтобы обеспечить юг водой 13 июня, 17:44 Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Ян Доброносов)

Правительство выделило почти 2,5 млрд грн на обеспечение Юга Украины водой, начинается строительство новых магистральных водопроводов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабмина во вторник, 13 июня.

Уже начинается строительство новых водопроводных систем для обеспечения бесперебойного снабжения воды. Проводится оценка ущерба и формируется список пострадавших общин, отметил премьер-министр.

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«Правительство Украины уже выделило почти 2,5 млрд грн, чтобы обеспечить Юг нашей страны водой. Начинаем строительство новых магистральных водопроводов, проводим оценку ущерба и формируем список пострадавших громад, обеспечиваем подвоз питьевой воды, готовим решение о выплатах пострадавшим украинцам», — заявил Шмыгаль.

По его словам, 13 июня Кабмин примет распоряжение, которое касается необходимости организации работ по обследованию поврежденных зданий и сооружений со стороны местных властей Херсонской области.

«Должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения, а также должны быть проведены расчеты для дальнейшего восстановления жилья людей», — сказал Шмыгаль.

12 июня генеральный директор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что четыре украинские области будут иметь проблемы с водоснабжением из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и разлива водохранилища, а в Крым вода не будет поступать минимум год.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.