Украина и Италия планируют совместно производить компоненты для ПВО — Шмыгаль 27 апреля, 06:47 Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия планируют расширить партнерство и совместно производить компоненты ПВО.

«Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действующих ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», — заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 26 апреля, находился с визитом в Риме. Он, в частности, встретился с итальянской коллегой Джорджей Мелони, президентом Италии Серджо Маттареллой и принял участие в Конференции по восстановлению Украины.

