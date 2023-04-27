Украина и Италия планируют совместно производить компоненты для ПВО — Шмыгаль

27 апреля, 06:47
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Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия планируют расширить партнерство и совместно производить компоненты ПВО.

«Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действующих ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», — заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 26 апреля, находился с визитом в Риме. Он, в частности, встретился с итальянской коллегой Джорджей Мелони, президентом Италии Серджо Маттареллой и принял участие в Конференции по восстановлению Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Италия ПВО Денис Шмыгаль ПВО Украины

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