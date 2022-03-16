Из-за вторжения России Украина уже потеряла 565 млрд долларов — Шмыгаль

16 марта, 04:09
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Перестройка экономики должна стать ключевым фундаментом победы. (Фото:Правительственный портал)

Перестройка экономики должна стать ключевым фундаментом победы. (Фото:Правительственный портал)

Из-за вторжения России, которое началось 24 февраля, потери Украины уже достигли 565 миллиардов долларов. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В нашем правительстве уже создана и работает группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют 565 млрд долларов США», — цитирует слова главы Кабмина Украинская правда.

Он подчеркнул, что именно столько средств необходимо будет для восстановления страны.

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«И за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров — для того, чтобы Украина восстановилась», — сказал Шмыгаль.

МВФ накануне спрогнозировал падение ВВП Украины на 10% и ускорение инфляции до 19% из-за вторжения России. В Фонде считают, что «интенсивность продолжающегося конфликта приводит к широкомасштабному разрушению производственного потенциала Украины».

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Теги:   Денис Шмыгаль Война России против Украины

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