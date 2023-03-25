Большинство украинских госпредприятий перейдут в Фонд государственного имущества — Шмигаль

25 марта, 22:54
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Совещание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей Министерства экономики и Фонда государственного имущества Украины (Фото:Денис Шмигаль/Telegram)

Совещание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей Министерства экономики и Фонда государственного имущества Украины (Фото:Денис Шмигаль/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2023 году большинство украинских государственных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества, после чего могут быть приватизированы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в 2023 году в рамках реформы приватизации и управления государственными предприятиями будут реализованы следующие планы:

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  • Передача большинства государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества

  • После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР

  • Возобновление Большой приватизации для стимулирования инвестиций

  • Ускорение ликвидации нерентабельных предприятий

  • Обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации

  • Разработка стратегии управления предприятиями, конфискованных у подсанкционных лиц

  • Оптимизация структуры Фонда государственного имущества Украины.

«Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях», — подчеркнул Премьер-министр Украины.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Госпредприятия Экономика Украины Госимущество Денис Шмыгаль

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