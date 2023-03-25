Большинство украинских госпредприятий перейдут в Фонд государственного имущества — Шмигаль 25 марта, 22:54 Совещание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей Министерства экономики и Фонда государственного имущества Украины (Фото:Денис Шмигаль/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2023 году большинство украинских государственных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества, после чего могут быть приватизированы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в 2023 году в рамках реформы приватизации и управления государственными предприятиями будут реализованы следующие планы:

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Передача большинства государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества

После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР

Возобновление Большой приватизации для стимулирования инвестиций

Ускорение ликвидации нерентабельных предприятий

Обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации

Разработка стратегии управления предприятиями, конфискованных у подсанкционных лиц

Оптимизация структуры Фонда государственного имущества Украины.

«Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях», — подчеркнул Премьер-министр Украины.