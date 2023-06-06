Из-за злоупотребления. Одной категории мужчин ужесточат условия выезда за границу во время военного положения

6 июня, 16:51
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Выезд мужчин за границу: кому из мужчин ужесточат условия для выезда из Украины (Фото:ГПСУ)

Выезд мужчин за границу: кому из мужчин ужесточат условия для выезда из Украины (Фото:ГПСУ)

Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут выезжать за границу. Некоторые категории могут пересекать границу согласно условиям законодательства, но Госпогранслужба может ограничить возможности таким мужчинам.

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Выехать из Украины мужчинам можно по Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, а на официальном сайте Государственной пограничной службы уточнено, какие документы могут понадобиться для отдельных категорий мужчин.

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Летом в Украине усилят проверки мужчин, которые хотят выехать за границу. Это связано со злоупотреблением выезда системой Шлях. Госпогранслужба официально объяснила, что усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.

«Одним из видов противоправной деятельности является использование нарушителями для пересечения госграницы системы Шлях с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины», — сообщает пресс-служба.

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По анализу специалистов, 1,5% мужчин, которые уехали так, не вернулись в Украину вовремя. больше всего злоупотреблений в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях, хотя наблюдается во всех.

С этим связаны ФОПы — за небольшое вознаграждение ориентировочно от 3 до 7 тысяч долларов США, они предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему Шлях.

После усиления мер по контролю за выездом более 4,3 тыс. людям в 2023 году было отказано в выезде. Всего с начала действия системы Шлях уже 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

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Кто может выехать за границу через систему Шлях

Предусмотрено три категории водителей, которые вносятся в систему Шлях:

  • водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • водители, которые перевозят медицинские грузы;
  • водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Для пересечения границы требуется обоснование от организаций, учреждений, которые собирают или передают гуманитарную помощь, медикаменты, военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, подразделений ВСУ, НГУ или других формирований, которые нуждаются в помощи.

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Это обоснование должно содержаться в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

  • военных, правоохранительных органов;
  • военных администраций;
  • медицинских учреждений;
  • отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Куда обращаться за разрешением и кто может подать заявление

Данные водителей вноясят в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе после подачи соответствующего заявления и пакета документов.

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Пункт 2−8 Постановления КМУ № 57 предусматривает, что сейчас две категории органов рассматривают заявления о выезде за границу через систему Шлях:

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  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;
  • областные военные администрации.

Для получения такого разрешения необходимо обратиться с письмом в соответствующее учреждение на электронный адрес.

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Право обращения имеют любые из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

  • военные, правоохранительные органы;
  • военные администрации;
  • медицинские учреждения;
  • отправители или получатели гуманитарной помощи (по представлению районной военной администрации).

Примеры заявлений размещены на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры):

  • заявление о принятии решения о выезде за пределы Украины военнообязанных водителей https://tinyurl.com/2obketxwо
  • обоснование относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки https://tinyurl.com/2lmtkhsp
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Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки гуманитарных грузов Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Получение разрешения на выезд — как получить и сколько действует

По результатам обработки обращений и обоснований, соответствующая администрация или Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры принимает решение относительно указанных водителей за пределы Украины. Они проверяются, действительно ли осуществляют перевозки гуманитарных грузов, и вносятся в информационную систему Шлях.

После этого Госпогранслужба получает от них письмо с соответствующей информацией.

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Окончательное решение о пропуске водителя за пределы Украины принимают на основании выписки из распоряжения соответствующей ОВА о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Такое разрешение рассчитано на 60 дней. Изначально, срок пребывания за границей и возвращения по системе был до 30 дней.

Если лицо совершает поездки более 30 дней, оно снова получает разрешение, совершая те же шаги.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выезд за границу Война России против Украины

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