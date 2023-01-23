Американская компания Kingston Technology модернизирует компьютеры в школах 23 января, 15:33 Новости компаний Kingston Technology

В честь своего 35-летия компания Kingston Technology приступила к социальному проекту, в котором компания модернизирует школьные компьютеры в учебных заведениях Черкасской области.

Фото: #KingstonIsWIthYou

Война в Украине длится уже 10 месяцев и оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Особенно от последствий войны страдают дети. Влияет она и на учебный процесс. Полноценному обучению мешают отключения электроэнергии и воздушные тревоги, которые прерывают обучение детям и заставляют спускаться в подвалы или бомбоубежища.

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В то же время дети сегодня — это будущие специалисты: инженеры, врачи, ІТ-специалисты, нанобиотехнологи, специалисты в области искусственного интеллекта и т. д. Именно они будут строить наше будущее, строить нашу страну. Поэтому очень важно, чтобы процесс обучения был эффективным. Это направление и выбрала американская компания Kingston Technology для помощи украинским школам. Она оборудует школьные компьютеры современными комплектующими SSD и заменяет в них оперативную память, что ускоряет работу ПК. Благодаря этому повышается производительность и облегчается проведение дистанционных уроков.

Фото: Kingston Technology

Запуск социального проекта был приурочен к 35-летию со дня основания компании, которое состоялось в октябре 2022 года.

Компания Kingston Technology уже оказала помощь 10 школам Черкасской области. Обновленные компьютеры получили школы: Золотоношская общеобразовательная школа I-III степеней № 3 (г. Золотоноша), Коробовский учебно-воспитательный комплекс (с. Коробовка), Деньговский учебно-воспитательный комплекс (с. Деньги), Золотоношская гимназия им. С.Д. Скляренко (г. Золотоноша), Кропивнянская ООШ I-III степеней (с. Крапивная), Золотоношская ООШ І-ІІІ степеней № 5 (г. Золотоноша), Золотоношская специализированная школа № 2 информационных технологий (г. Золотоноша), Золотоношская общеобразовательная школа l-lll степеней № 6 (г. Золотоноша). В городе Черкассы поддержка поступила в две школы: Черкасская ООШ l-lll степеней № 8, Черкасская ООШ I-III степеней № 26 им. И.Ф. Момота.

Фото: Kingston Technology

«Помощь детям — это помощь будущему страны. Особенно, когда она касается обучения, интеллектуального развития малышей. Дети должны усваивать знания даже в условиях войны, и наша задача — предоставить им такую возможность. Мы плодотворно сотрудничаем с руководством учебных заведений и уже оказали помощь 10 школам. Мы планируем и дальше поддерживать школы Украины», — комментирует Дмитрий Романенко, региональный менеджер по развитию бизнеса в Украине компании Kingston Technology.

#KingstonIsWIthYou