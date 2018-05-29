Украинские школы обязали установить двери для эвакуации, на которых не будет замков

В школах появятся двери без препятствий для эвакуации

Минрегион вводит новое требование - дополнительные двери в школах со свободным доступом для эвакуации в экстренных случаях.

Такие изменения содержатся в новом ГБН В.2.2-3: 2018 Здания и сооружения. Учебные заведения и распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений.

"Мы пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старом ГБН по школам, усовершенствовали и дополнили их. В частности, казалось бы незначительное, но такое важное изменение - теперь в школах обязательно будут устанавливаться специальные двери эвакуационных выходов со свободным и легким открыванием изнутри без ключа для того, чтобы дети могли быстро и беспрепятственно покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации "- цитирует заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе пресс-служба ведомства.

Обновленный ГБН уже утвержден. Его вскоре опубликуют.

Напомним, по итогам масштабных проверок в Украине мест массового скопления людей Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подала в суд иски на закрытие 155 торгово-развлекательных центров.