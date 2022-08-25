«Они промывают мозг нашим детям». Как на оккупированных территориях хотят преподавать «русский мир» — ВВС 25 августа, 08:17 Дети на оккупированных территориях Украины будут учиться по российской программе (Фото:Getty Images)

Когда 1 сентября украинские дети на оккупированных территориях вернутся в школу, уроки истории могут преподаваться совсем по-другому. BBC выяснила, как давят на украинских учителей, чтобы они преподавали по российской программе, а школьники изучали мир, каким его видит Кремль.



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На окупованих територіях півдня України на адміністративних та навчальних будівлях, зокрема школах, майорять російські прапори. У підконтрольному Росії Мелітополі 13-річна дитина Ірини готується піти у восьмий клас. Ірина через це неабияк занепокоєна.

«Що справді мене турбує [щодо російської навчальної програми], так це те, як вони викладатимуть історію. Її будуть вчити „під іншим кутом“», — каже вона. Також жінку обурює те, що уроки проводитимуть російською, а не українською: «Це нав’язування їхніх традицій і культури. Я не хочу, щоби мої діти стали заручниками цієї ситуації», — скаржиться Ірина.

Спробами викреслити українську історію на окупованих територіях публічно вихваляються у проросійських телеграм-каналах. Там регулярно публікують відео, на яких російські військові вилучають книжки з історії України із місцевих бібліотек. Міністерство просвітництва Росії вже пообіцяло забезпечити окуповані території України російськими підручниками.

BBC проаналізувала зміст основних шкільних підручників, схвалених до використання російським міністерством просвітництва, а також відмінності між їхніми виданнями 2016 і 2022 років, опублікованими ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість згадок про Україну та Київ з книжок вилучено. Навіть термін «Київська Русь» замінили на «Русь» або «Давню Русь».

У підручниках містяться неправдиві заяви про те, що під час російської анексії Криму в 2014 році люди начебто вийшли «захищати свої права» після того, як «радикальні націоналісти… прийшли до влади (у Києві — ред.) за підтримки Заходу».

Тим часом у нинішній версії підручників кількість згадок про Путіна та його досягнення лише зросла.

BBC намагалася зв’язатися з міністерством просвітництва Росії, але відповіді не отримала.

Російські військові патрулюють вулиці окупованого Мелітополя / Фото: Getty Images

Ірина думала про виїзд на підконтрольну Україні територію, але поки що не може залишити свій дім.

Вона категорично проти того, аби її дитина навчалася за російською програмою, але переживає, що буде, якщо не відвідувати школу взагалі. В цілому, школярі на окупованих територіях досі мають дистанційний доступ до української програми і могли б учитися онлайн. Утім, тоді для батьків можуть настати серйозні наслідки.

«А раптом хтось донесе на нас новій (російській — ред.) владі й вони почнуть переслідувати мене та мою дитину за невідвідування „російської“ школи?» — запитує Ірина.

19 серпня у проукраїнському телеграм-каналі Мелітополя опублікували повідомлення, надіслане батькам від проросійськи налаштованого вчителя однієї зі шкіл неподалік від міста.

У ньому йшлося, що «на нашій звільненій (тобто окупованій — ред.) території дистанційного навчання не буде». А батьків, які відмовляться відправити своїх дітей на очне навчання, погрожують спочатку штрафувати, а потім «позбавити батьківських прав».

Вчителів відстежують і депортують

Проукраїнськи налаштовані вчителі також отримують погрози. Дехто був змушений переховуватися, когось лякали депортацією, а хтось був відправлений на «перепідготовку».

Дмитро, директор з Мелітополя, до вторгнення керував школою із понад 500 учнями. Зараз він змушений переховуватися, бо все ж намагається організувати для школярів онлайн-навчання за українською програмою.

Чоловік каже, що особисто знає освітян, які були змушені або ж самі вирішили співпрацювати із росіянами. Їх відправили до анексованого Криму чи Росії на так зване перенавчання — відповідно до кремлівської ідеології.

«Їм сказали: „Ми — Росія, ми — один народ. Ми повинні бути єдиними“, — і щоб усі ці наративи вони передали дітям», — каже він.

Тоді як Дмитро вирішив залишитися на контрольованих Росією територіях, чимало вчителів і батьків вирішили звідти виїхати.

Російські військові погрожують проукраїнським вчителям депортацією / Фото: Getty Images

Марина, вчителька з Нової Каховки, виїхала наприкінці липня. Вона ухвалила це рішення за кілька тижнів після того, як озброєні російські солдати та призначений Росією місцевий керівник освіти увірвалися до її школи. Вони оголосили, що заклад закривається, бо директор не хоче співпрацювати.

Тепер, каже жінка, у Новій Каховці шалена нестача кадрів. Деяким вчителям доводиться викладати по три-чотири предмети одразу.

«Їхнє головне завдання — промити мозок та втілити власні наративи у дитячий розум. Вони хочуть, щоби наші діти забули, в якій країні вони жили, забули, хто вони».

Як переписують історію

Леонід Кацва — російський письменник, який 42 роки викладав історію московським школярам.

Він бачив, як у російських підручниках спотворюють історію. Щодо опису анексії Криму в 2014 році Кацва каже, що у підручнику геть немає згадок про діяльність будь-яких російських сил на півострові: «Про „зелених чоловічків“ — ані слова. Виглядає усе це так, наче кримчани все зробили самі».

А от події 2022 року будуть подані у найкращих традиціях російських державних каналів, вважає історик. І, швидше за все, книжки ряснітимуть жорстким засудженням діяльності Заходу. «Підручники, які зараз проходять жорстку модерацію, будуть повністю повторювати наративи Першого каналу», — каже Кацва.

Батьки стурбовані, що їх можуть позбавити батьківських прав, якщо їхні діти навчатимуться за українською програмою / Фото: Getty Images

«Це яскраве свідчення того, що Кремль використовує шкільну освіту як засіб пропаганди», — додає Дмитро, директор школи з Мелітополя. Утім, він сподівається: навіть з обмеженим доступом до онлайн-версії української програми діти з його регіону все ж зможуть дізнатися правду і мати чітке розуміння новітньої історії України.

«Наші діти постійно питають, чому на їхніх школах висять прапори іншої держави. Що я можу сказати… Навіть діти шести років розуміють, що це ненормально».