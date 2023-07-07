В Харьковской области отменили запрет культурно-развлекательных мероприятий и возвращают офлайн-обучение в школах — ОВА

7 июля, 17:11
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Олег Синегубов (Фото:Олег Синєгубов/Telegram)

Олег Синегубов (Фото:Олег Синєгубов/Telegram)

На территории Харьковской области с пятницы, 7 июля, отменили запрет на проведение культурно-развлекательных мероприятий. Также власти приняли решение возобновить традиционное офлайн обучение в школах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Синегубов отметил, что на территории области будет разрешено проводить массовые мероприятия только в помещениях, которые отвечают нормам безопасности. В частности, это здания с имеющимися защитными сооружениями.

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При этом остается запрет на проведение массовых мероприятий с 50 и более участниками под открытым небом.

«Мы понимаем, что культурные услуги имеют особую ценность для жителей города и области, но, как и с образовательным процессом, безопасность людей — наш главный приоритет», — пишет глава ОВА.

Также Синегубов сообщил, что было принято решение разрешить офлайн обучение в учреждениях дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования.

Традиционное офлайн обучения будет возможным только при наличии в учреждении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и т. д.

«При реализации этих мероприятий — учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях», — пишет глава ОВА.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов

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