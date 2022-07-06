Обучение в условиях войны. В Минобразования рассказали, как будут работать школы и университеты

6 июля, 19:16
Оккупанты ударили ракетами по школе в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Facebook)

Оккупанты ударили ракетами по школе в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Facebook)

Работа школ и университетов в Украине начнется 1 сентября и будет зависеть от ситуации в каждом отдельном населенном пункте, сообщает пресс-служба Минобразования.

Учеба в школах начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Университеты и колледжи самостоятельно определяют даты начала и завершения учебного года. Также в зависимости от ситуации в населенном пункте в заведении определят продолжительность учебной недели, дня, занятий и отдыха, а также формы организации образовательного процесса.

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Очную учебу введут в тех учебных заведениях, где есть укрытия, которые в случае воздушной тревоги могут вместить всех участников образовательного процесса. Если в укрытиях места недостаточно, то образовательный процесс может быть организован в несколько смен.

Во время воздушной тревоги образовательный процесс прерывается. Учителя и ученики должны организованно пройти до укрытий и оставаться там до завершения тревоги. Образовательный процесс может завершаться в укрытии, а после отбоя тревоги участники могут вернуться в школы и продолжить обучение.

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До начала работы учебного заведения должны быть:

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  • проверены учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • проверена готовность систем оповещения, в частности, для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • определены и обозначены пути эвакуации;
  • оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса;
  • созданы запасы воды и медикаментов;
  • проведена тренировка по действиям в случае воздушной тревоги;
  • проведены занятия по оказанию домедицинской подготовки;
  • подключен Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (при возможности).

Готовность учебных заведений будут проверять комиссии, в которые должны войти представители ГСЧС и Национальной полиции. Результатом работы комиссии является подготовка соответствующего акта, утверждаемого руководителем администрации.

Дистанционное обучение будет введено в учреждениях на территориях, где ведутся боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

При организации дистанционного обучения МОН рекомендует использовать материалы Всеукраинской школы онлайн.

Смешанная форма совмещает очный и дистанционный режимы. Практические и лабораторные занятия могут проводиться в очном режиме, лекционные — дистанционно.

В министерстве добавили, что форма может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

https://www.youtube.com/embed/ggSKhLrDsy0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобразования Школы Университеты Европы и США

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