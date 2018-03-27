Школьница из Львова благодаря своему изобретению примет участие в олимпиаде гениев в США

Благодаря своему изобретению, которое поможет незрячим людям читать информацию с электронных устройств, 16-летняя жительница Львова София Петрышин поедет в США на Международную олимпиаду гениев.

Как сообщает Телеканал 24, созданный прибор преобразовывает электронную информацию в текст шрифтом Брайля.

"Это такая деталь, которую вы включаете, выбираете файл, который вам нужно прочитать, нажимаете клавишу и начинается его считывания. То есть сейчас незрячие могут считывать с SD-карты файлы. В будущем его хочется, конечно же, расширить, чтобы передавать информацию беспроводно", - рассказала 11-классница.

Читайте также: Как украинский стартап заставил искусственный интеллект помогать людям находить работу

При этом Петрышин уже получила за свое изобретение награду на всеукраинском конкурсе Intel-Техно, где участвовала от Малой академии наук.

"Мне было бы интересно применить такую ​​идею, как перевод на шрифт Брайля банковских систем в банкоматах. То есть та информация, которая выводится на экран, выводилась бы и рядом, чтобы незрячий мог чувствовать и распознавать эту информацию", - отметила она.

При этом, по словам председателя ОО Фонд реабилитации незрячих Михаила Петрива, данная идея очень актуальна, ведь во всей Украине есть только шесть банкоматов, приспособленных для незрячих людей.

Ранее сообщалось, что украинский стартап ARbrowser нашел способ, как "пощупать" товар в интернете.