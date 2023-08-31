Оккупанты планируют отправить школьников в Крыму на курсы военной подготовки — росСМИ 31 августа, 09:42 Школьники (Фото:klimkin / pixabay)

Во временно оккупированном Крыму с 1 сентября школьники будут проходить курсы военной подготовки, пишет пропагандистское агенство ТАСС со ссылкой на Министерство образования, науки и молодежи страны-агрессора.

Оккупанты заявляют, что с пятого по девятый класс будет запущен «курс внеурочной деятельности» по Основам военной подготовки. Кроме того сообщается, что ученики 10−11 классов в рамках «федеральной рабочей программы ОБЖ» будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки.

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Отмечается, что в Крыму также организовали так называемый «семинар-практикум», где 25 учителей проходили курсы по строевой и тактической подготовке, учились собирать и разбирать автоматы АК-47, а также якобы изучали тактическую медицину, организацию быта в полевом лагере и обращение со средствами индивидуальной и радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новую волну мобилизации в оккупированном Крыму.

По имеющимся данным, оккупанты планируют мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников.