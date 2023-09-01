Львовские школьники начали учиться управлять дронами — фото

1 сентября, 16:38
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Предмет Защита Украины во Львове (Фото:Андрій Садовий / Facebook)

Предмет Защита Украины во Львове (Фото:Андрій Садовий / Facebook)

В одной из львовских школ дети учатся управлять дронами. Соответствующие фото опубликовал в Facebook городской голова Львова Андрей Садовый в пятницу, 1 сентября.

Мэр отметил, что навыки полета и сбора дронов являются часть программы предмета Защита Украины. По его словам, этот формат сейчас испытывают, чтобы затем распространить на все школы.

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«Продолжение следует. Верю, что сегодняшние школьники уже не будут вынуждены воевать с нечистью. Но как показывает опыт — лучше быть готовым», — написал Садовый.

Андрій Садовий / Facebook
Фото: Андрій Садовий / Facebook
Андрій Садовий / Facebook
Фото: Андрій Садовий / Facebook

В августе министр образования и науки Оксен Лисовой говорил, что предмет Защита Украины планируют обновить и добавить в программу домедицинскую помощь, минную безопасность, управление дронами и ориентирование на местности.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Львов Школа Школы Андрей Садовый Обучение Школьники Дети Школы Львова Война России против Украины

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