Школьники, которых боевики «ДНР» не пустили на ВНО по украинскому языку, сдадут предмет во время дополнительной сессии Сегодня, 11:22 483 Цей матеріал також доступний українською Украинский центр оценивания качества образования Иллюстративное фото Украинский центр оценивания качества образования

Школьники из временно оккупированной РФ территории Донецкой области, которых боевики «ДНР» не пустили на сдачу ВНО по украинскому языку, сдадут предмет во время дополнительной сессии.

Об этом в интервью Радио НВ сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

«Прежде всего, желающие, кто вчера не смог принять участие в тестировании в частности, эти участники обязательно примут участие в дополнительной сессии, которая пройдет с 26 июня по 11 июля», — рассказала она.

Подать заявку на участие в дополнительной сессии ВНО возможно до 29 мая.

Напомним, 23 мая боевики «ДНР» не пропустили школьников из оккупированных территорий, которые выезжали на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО по украинскому языку.

На ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 лица. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек.