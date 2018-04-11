Школьник из Закарпатья получил золото на международной олимпиаде в Кении

Ученик 11 класса Сокирницкий школы (Хустский район, Закарпатская область) Валентин Фречка получил золотую медаль и Гран-при для Украины на Международной ученической олимпиаде по экологии Golden climate в Кении.

Об этом пишет Мукачево.net.

В африканский город Найроби Валентин привез свой совместный проект по производству бумаги. Уникальность метода в том, что эта бумага изготовлена из опавших листьев. В процессе работы Валентину помогала его учительница и научный руководитель Ольга Сабадош.

"Это такая бумага, который подходит для экопакетов, возможно для печати на принтере, мы сделали такой вывод, что эта бумага намного экономичнее, целесообразнее лучше производить, чем по сравнению с целлюлозой непосредственно из древесины", - рассказывает учительница.

Почти год школьник вместе с свою учительницей собирали опавшие листья с разных деревьев, березы ивы дуба и граба. Далее - сортировали в специальные боксы. А в итоге исследователи получили целлюлозу, конечным вариантом которой стал высушенный лист бумаги.

Летом изобретатель поедет в США, где в случае успешной защиты технологии, он получит стипендию на обучение.

Ранее НВ сообщало, что школьница из Львова благодаря своему изобретению примет участие в олимпиаде гениев в США.