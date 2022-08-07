Самый большой детский донат. Восьмилетний мальчик из Чернигова собрал для ВСУ 64 тысячи гривен — видео 7 августа, 04:11 Школьник из Чернигова передает деньги фонду Сергея Притулы (Фото:Serhiy Prytula Charity Foundation/Facebook)

Восьмилетний школьник Сергей из Чернигова смог собрать для Вооруженных сил Украины 64 тысячи гривен.

Деньги мальчик смог собрать, исполняя на улице украинские песни. Вся сумма была передана Благотворительному фонду Сергея Притулы.

Деньги пойдут на ремонт российского танка, который захватили украинские защитники и защитницы.

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