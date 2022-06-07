«Все, что воспевает орковские войска, исчезнет». В Украине поменяют школьную программу, исключат роман Толстого Война и мир 7 июня, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Школа в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Черновицкая ОВА)

Министерство образования готовит изменения в школьные учебные программы по таким предметам, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире всеукраинского телемарафона 7 июня.

По его словам, к середине июня группа специалистов должна подать МОН предложения изменений по школьной программе по нескольким предметам.

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«В соответствии с приказом МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами», — резюмировал Витренко.

Прежде всего, планируется изменить учебную программу по предмету Защита Отечества: сосредоточить внимание школьников на практической стороне вопроса. В частности отдельным блоком хотят добавить изучение минной безопасности.

«Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет им опасность», — пояснил заместитель главы МОН.

Кроме того, изменения также коснутся учебных программ по зарубежной литературе, истории Украины и всемирной истории. В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман русского писателя Льва Толстого Война и мир.

«Такого в Украине изучать не будут. Все, что воспевает орковские войска, исчезнет из программы зарубежной литературы», — подчеркнул Витренко.

Что касается истории Украины и всемирной истории, то МОН планирует изменить требования по методологии преподавания этих предметов.

«История Украины и всемирная история — мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории (Украины) и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и „русским миром“ на основе исторической правды», — рассказал Витренко.

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