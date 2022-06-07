«Все, что воспевает орковские войска, исчезнет». В Украине поменяют школьную программу, исключат роман Толстого Война и мир

7 июня, 19:09
Цей матеріал також доступний українською
Школа в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Черновицкая ОВА)

Школа в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Черновицкая ОВА)

Министерство образования готовит изменения в школьные учебные программы по таким предметам, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире всеукраинского телемарафона 7 июня.

По его словам, к середине июня группа специалистов должна подать МОН предложения изменений по школьной программе по нескольким предметам.

Видео дня
Читайте также:
Бьют по школам и детсадам. Россияне разрушили более 260 учебных заведений в Харьковской области

«В соответствии с приказом МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами», — резюмировал Витренко.

Прежде всего, планируется изменить учебную программу по предмету Защита Отечества: сосредоточить внимание школьников на практической стороне вопроса. В частности отдельным блоком хотят добавить изучение минной безопасности.

Читайте также:
Обучение во время войны. В Украине начал работать образовательный чат-бот

«Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет им опасность», — пояснил заместитель главы МОН.

Кроме того, изменения также коснутся учебных программ по зарубежной литературе, истории Украины и всемирной истории. В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман русского писателя Льва Толстого Война и мир.

«Такого в Украине изучать не будут. Все, что воспевает орковские войска, исчезнет из программы зарубежной литературы», — подчеркнул Витренко.

Что касается истории Украины и всемирной истории, то МОН планирует изменить требования по методологии преподавания этих предметов.

Читайте также:
Что делать, если потеряно свидетельство об окончании школы — инструкция от МОН

«История Украины и всемирная история — мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории (Украины) и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и „русским миром“ на основе исторической правды», — рассказал Витренко.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Российская агрессия Министерство образования История Украины Война и мир Школьная программа Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X