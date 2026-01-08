Днепр после российской атаки на энергетическую инфраструктуру, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Кабинет министров в четверг, 8 января, поручил Министерству образования вместе с областными администрациями обеспечить переход детских садов, школ и университетов на дистанционное обучение как минимум до 19 января 2026 года из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.

По ее словам, Минобразования вместе с органами исполнительной власти, областными и Киевской ГВА должны решить вопрос о временном прекращении очного обучения и переходе в дистанционный формат или продлении каникул минимум до 19 января. Речь об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования.

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Решения будут принимать с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и ситуации в областях.

Также Кабмин рекомендовал областным и Киевской ГВА вместе с комиссиями по чрезвычайным ситуациям изучить вопрос перехода предприятий, учреждений и организаций в дистанционный режим с учетом ситуации в областях.

Свириденко уточнила, что рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, которые не могут работать дистанционно в условиях военного положения.

Ранее президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сказал, что в разных областях Украины серьезно ухудшилась погода, начались проблемы с сетями, аварии и пробки на дорогах — фактически чрезвычайный режим для всех служб. Он сообщил, что правительство подготовит решение, чтобы некритические учреждения, в частности, офисы, могли перейти в дистанционный формат.

По прогнозу синоптиков, в конце недели в Украине ожидается значительное похолодание, перед которым на всей территории страны погоду усложнит циклон.

В Киеве на фоне сильного гололеда власти попросили горожан без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на своих машинах.

По данным Укргидрометцентра, 9 января в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Киеве ожидаются сильный снегопад ночью и утром. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом. В большинстве областей также ожидается штормовой ветер и гололед. В ГСЧС предупредили, что ситуация на дорогах может быть критической.