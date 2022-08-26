Няни, родители и учителя в одном флаконе. Родители украинских школьников — о дистанционном обучении, бомбоубежищах в школах и планах на год 26 августа, 06:06 Празднование праздника первого звонка в украинском селе Колиндяны, Чертковский район, Тернопольская область

1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Он станет настоящим вызовом и для учеников, и для родителей, и для педагогов, ведь в условиях военного положения обучение будет происходить в совершенно новых форматах. НВ узнал, как будут учиться украинские школьники и что об этом думают родители.

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Учебный год 2022–2023 начнется в Украине по плану — 1 сентября, в День знаний. Всем соискателям образования Министерство образования и науки Украины предлагает дистанционный, очный или смешанный формат обучения. Принимают этот формат при участии родителей — на основе решений военно-гражданских администраций.

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«Учреждение обязано обеспечить получение образования учащимся в форме, которая является наиболее безопасной для них. Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте», — сообщили НВ в Минобразования в ответ на журналистский запрос.

Смешанная учеба — новый для Украины формат, предусматривающий сочетание очной и дистанционной форм: учащиеся усваивают часть материала онлайн и имеют возможность самостоятельно управлять своим временем. Благодаря такому подходу учащиеся получают целостный учебный опыт. Такой формат обучения был протестирован во время пандемии COVID-19, когда учебные заведения были вынуждены временно перейти в онлайн.

В этом году из-за военного положения в стране форму обучения будут выбирать в зависимости от возможностей фонда защитных сооружений в заведениях. Оценкой зданий и помещений занимаются специальные комиссии. Как сообщили НВ в Минобразования, в состав таких комиссий входят специалисты местных органов и подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также эксперты структурных подразделений по гражданской защите, образованию и науке местных военных администраций и органов местного самоуправления. Мониторингом информации, полученной из областей, занимается само Министерство.

«В случае недостатка в школьных укрытиях мест для всех участников образовательного процесса, возможна организация обучения с изменениями или перевод обучения по отдельным предметам на дистанционную форму», — отмечают в Минобразования.

Такую проверку уже провели, например, в столице: как сообщают в Киевской городской государственной администрации, 1252 образовательных учреждения готовятся к новому учебному году в условиях военного положения в этом году. Почти 20% столичных школьников находятся за рубежом — часть из них присоединятся к образовательному процессу в украинских школах онлайн. Кроме того, столичные школы примут детей-переселенцев из других регионов страны.

Принуждать детей к той или иной форме обучения не будут — как сообщили НВ в Минобразования, такое решение принимается при участии родителей. О том же сообщили и в Киевской горгосадминистрации:

«Родители будут выбирать сами любую форму обучения: офлайн, онлайн или индивидуальную. Не будет и единого шаблона для всех школ столицы, каждая будет принимать то или иное решение, опираясь на множество факторов. На сегодняшний день большинство школ находится в процессе избрания формата обучения в новом учебном году, и мы ожидаем их решения в течение 10 дней», — цитируют в КГГА директор Департамента образования и науки КГГА Елену Фиданян.

Как готовятся школы и родители

Учащиеся, которые будут учиться очно или в смешанном формате, должны соблюдать определенные правила в случае, если во время урока раздастся сигнал Воздушная тревога, говорят в Минобразования. Учебный процесс должен быть прерван, а все его участники должны переместиться в укрытие до отмены тревоги.

Состояние осведомленности родителей, которые находятся в Украине, о наличии укрытий и алгоритме действий во время сигнала Воздушная тревога, проверил Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. На своей странице в фейсбуке обнародовал результаты соответствующего опроса.

Фото: Сергей Горбачев via facebook

38,5% опрошенных родителей, то есть 9 тыс. 712 респондентов, отметили, что в учебном заведении есть самое простое укрытие — подвальное помещение. 2,9%, или 729 респондентов указали, что знают о наличии в учебном заведении противорадиационного укрытия. 2,6% или 653 опрошенных сообщили, что укрытие есть, но его будут ремонтировать. 15,8%, или 3 тыс. 986 опрошенных родителей отметили, что укрытие отсутствует совсем, а 2,7%, или 683 респондента — что оно находится в здании рядом. В то же время образовательный омбудсмен добавляет, что неосведомленность опрошенных родителей относительно ситуации с укрытием в учебном заведении до сих пор является «значительной».

Мама третьеклассницы из Киева Валерия поделилась с НВ сообщением из родительского чата, где родителей информируют о наличии временного укрытия в их школе.

«Это подвальное помещение, по проекту — тир. Все помещения готовим к безопасному пребыванию участников учебного процесса. По нормам, на одного человека предусмотрено 0,6 кв. м Наше укрытие — 358 кв. м. Расчет: 358 кв. м делим на 0,6, то есть норма на одного человека. Выходит 596. Это 530 учеников 1–9 классов, плюс 45 учителей, плюс 23 техработника. Мы размещаемся все. Сейчас производится подвод воды, будут в одном помещении раковины для мытья рук, кабины для туалета для мальчиков, девочек. Также производится капитальный ремонт освещения в помещениях укрытия. К концу августа занесем питьевую воду — в столовой есть очиститель. Есть большой кипятильник, микроволновка. Также внесем стулья. 28 августа все родительские коллективы поочередно зайдут в укрытие и увидят его сами. З0 и 31 августа будем учиться заходить согласно плану. Сначала пройдут обучение учителя, потом ученики», — говорится в пересланном сообщении.

Россияне обстреливают бомбами украинские учебные заведения: школы, сады и университеты / Фото: jigbigdig.gmail.com / Depositphotos

Антон и Лола, чей сын учится в специализированной средней школе № 12 Дарницкого района в Киеве, рассказали НВ, что их школа пока еще не сообщила родителям об избранном формате обучения. Однако хранилище в школе было оборудовано еще до 24 февраля 2022 — учителя даже спускались туда с учениками в тренировочном режиме. Антон и Лола надеются, что в новом учебном году их сын будет учиться офлайн, и добавляют: школьному руководству доверяют в достаточной степени:

«Мы не перекладываем ответственность за своего ребенка на других — это наш выбор, наше понимание потребностей и потенциальных рисков после месяцев войны. Мы не видим ничего, что создавало бы в школе дополнительные риски для нашего сына по сравнению с домом — только сплошные преимущества», — объясняют собеседники НВ. Офлайн обучение, по их мнению, абсолютно уместно в регионах, не подвергающихся артобстрелам. Все, что нужно школе для организации такого процесса, — наличие хорошо обустроенного убежища.

Еще одна мама, Антонина из Киева, признается: в очной учебе видит для себя как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, это страх за безопасность своего сына, с другой — желание, чтобы ее ребенок получал полноценное образование в классе среди сверстников и имел возможность социализироваться.

Фото: Сергей Горбачев via facebook

«С одной стороны, есть страх, что враг, зная об офлайн-формате обучения, воспользуется этим и устроит кровавую бойню — теракт или запуск ракеты. Ну а подвал в таком случае — плохое укрытие. В то же время хочется офлайн. То, как будем учиться в 2022–2023 учебном году, зависит от администрации школы», — говорит Антонина. Ее сын — второклассник, посещает специализированную художественную школу, где, кроме основного образования, параллельно получает также и музыкальное.

С началом полномасштабной войны русская армия уже совершила несколько атак на учебные заведения в разных городах страны. 4 марта 2022 враг попал в здание лицея № 25 в Житомире — в этот момент в заведении находились учителя, которые успели спастись. 14 марта накрыли грядами Черниговский политехнический университет. В середине июля россияне разрушили два университета в Николаеве: Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, а 17 августа обстреляли Черноморский национальный университет им. Петра Могилы. Оккупанты наносят удары по садам и школам: к примеру, школу № 1 в городе Авдеевка на Донетчине в мае обстреляли запрещенными фосфорными боеприпасами.

Вызовы

Дистанционное обучение для многих детей и родителей также имеет ряд недостатков. Предыдущий опыт онлайн-обучения уже продемонстрировал: школьники сталкиваются с определенными сложностями. Об этом свидетельствуют результаты еще одного опроса, проведенного Службой образовательного омбудсмена. Среди наиболее распространенных проблем, которые выделили респонденты: плохая или отсутствующая интернет-связь, сложное эмоциональное состояние и психологические проблемы детей, отсутствие желания учиться, отсутствие или недостаток гаджетов для онлайн-обучения.

Схожие моменты вспоминают и собеседники НВ. Так, например, Антон и Лола, несмотря на все возможные риски, связанные с офлайн-обучением, все же надеются, что их сын в следующем учебном году будет учиться именно по такому формату.

«Дистанционное обучение наш сын совершенно не воспринимает. Он имеет расстройство аутистического спектра и очень гиперактивен. Для детей с особыми потребностями только очный формат обучения дает как возможность концентрации, так и нужную социализацию. Онлайн не воспринимается им как учебный процесс вообще», — объясняют Антон и Лола.

Школы могут принимать учащихся на очное обучение при условии, если для этого в помещениях будут оборудованы бомбоубежища / Фото: ASeiryk / Depositphotos

Вскоре Антон будет отправляться работать на фронте, поэтому очередной онлайн цикл обучения станет для Лолы тяжелым испытанием. У них уже есть подобный опыт, и он не пришелся им по душе — предыдущий учебный год их сын заканчивал онлайн. По согласованию с учителем и состоянием сына они прекратили посещение онлайн-сессий. Сын выполнял устные и письменные задания по указанию педагога вместе с одним из родителей.

«Шесть военных месяцев подряд мы — работающие учителя, няни и родители одновременно без родственников в доступности, которые могли бы помочь по крайней мере с бытовыми потребностями», — отмечают собеседники НВ.

Еще одна киевлянка Анастасия, чей сын пошел в первый класс в прошлом году, также делится воспоминаниями о сложностях, связанных с дистанционным обучением. Ее сын проходил в школу очно до Нового года, потом карантин, дистанционное обучение, а затем полномасштабная война. Она вспоминает: сыну было сложно сконцентрироваться на уроках, самоорганизоваться, внимательно слушать учительницу и выполнять все задания. Так что ей приходилось сидеть рядом с сыном, объяснять ему то, что непонятно, выполнять домашнюю работу. Такой учебный процесс мог продолжаться часами. Во время сигнала Воздушная тревога занятия завершались.

«Часто учительница давала новые темы на самоотработку, поэтому приходилось еще и на это тратить время. Плюс творческие работы: рисование, поделки из бумаги, лепка из пластилина, которые дети выполняли на уроках в школе, приходилось делать самостоятельно дома, — рассказывает Анастасия. — Музыки и физкультуры за время дистанционного обучения не было ни разу. У учительницы по английскому языку был плохой интернет, часто она не могла провести занятия, поэтому сбрасывала задания на самоотработку».

Дистанционное обучение Анастасия называет «настоящим мучением» для себя, ведь из-за него она не могла уделить достаточно времени себе, собственным делам, работе. Говорит: с нетерпением ждала окончания учебного года и мечтала, чтобы с сентября дети пошли в школу очно. Однако за лето изменила свое отношение из-за боевых действий.

«Я боюсь ракетных обстрелов, ведь прилететь может куда угодно, даже в школы. К тому же наша школа не имеет укрытия. Поэтому я уже настроилась на дистанционную учебу на второй класс. Буду сидеть, заниматься с сыном самостоятельно. Считаю, что сегодня это безопаснее, чем отдавать в школу», — объясняет Анастасия.

Другая собеседница НВ, Татьяна — преподавательница в одном из высших учебных заведений Украины. Из-за войны уехала во Францию вместе с сыном-первоклассником. В своем университете в новом учебном году будет вести пары дистанционно. Что касается сына, говорит: сейчас он ходит в местную школу, на следующий учебный год она планирует для него очное обучение во Франции плюс семейное или экстернат в Украине. Потом надеется вернуться в Украину.

Дистанционное обучение требует высокой концентрации внимания, что присуще не всем современным детям. Фото носит иллюстративный характер / Фото: maria.symchych / Depositphotos

«Для родителей, не имеющих другой возможности работать, должна быть опция отдать ребенка в школу в очном формате. Но это точно не должно быть массово и не предлагаться школами как основополагающий вариант для обучения. В общем, думаю, что вопрос относительно того, целесообразен ли офлайн-формат во время войны, зависит от региона», — говорит Татьяна.

Она поддерживает связь с другими семьями из Украины. Почти половина детей из ее знакомых, говорит, сейчас за границей. Некоторые из тех, кто планировал идти в школу в первый класс в этом году, решили остаться еще на год в садике.

Антонина, чей сын учится в художественной школе, признается: ее сын очень активный, из-за чего имеет проблемы с концентрацией внимания. Во время дистанционного обучения с ним необходимо сидеть и контролировать процесс, чтобы он ни на что не отвлекался. Профильные музыкальные предметы же нуждаются в живом обучении, как, например, игра на музыкальном инструменте.

«Приходится выбирать: либо работать нормально, либо сидеть с ребенком на уроках. В прошлом году приходилось сидеть. Повезло, что во время пандемии я работала 90% времени офлайн, а в офисе была только при необходимости. Сейчас мои доходы упали из-за войны, нужно искать дополнительную работу, или просто другую, и здесь миллион вопросов: как это сочетать с онлайн обучением? Или как совмещать работу в офисе, если новый работодатель будет настаивать, с учебой ребенка?», — размышляет Антонина.

Без работы, добавляет, тоже нельзя: донаты на армию и поддержка экономики «из воздуха не возьмутся».

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