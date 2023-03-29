Киевстар вместе с международной компанией ASBISС ENTERPRISES PLC. поддерживает украинских школьников 29 марта, 13:11 Новости компаний Киевстар

Национальный мобильный оператор инвестировал более 7 млн грн и выделил 5000 сим-карт формата e-sim с тарифом льготного доступа к мобильному интернету на год для учащихся школ, частично или полностью разрушенных из-за боевых действий. Помощь уже получили учебные заведения в Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях.



В рамках проекта ученики 20 школ получили планшеты Apple iPad с сим-картами Киевстар. При тарифе в течение года ежемесячно начисляется пакет услуг с 20 Гб мобильного интернета, чтобы дети могли учиться онлайн. Этого объема услуг хватит на месяц активного использования приложений для обучения и ежедневного посещения онлайн-уроков. Тарифный пакет создан специально для инициативы.

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«Мы системно помогаем государству преодолевать вызовы войны. Киевстар уже инвестировал 300 млн грн для восстановления цифровой инфраструктуры в рамках проекта UNITED-24, системно поддерживает своих абонентов и общество услугами и благотворительными взносами. В частности, на платформе Киевстар ТВ мы предоставили доступ во Всеукраинскую школу онлайн и образовательный контент, который уже просмотрели 88 тыс. уникальных абонентов. Мы продолжаем поддерживать украинцев, приобщаемся и создаем проекты, важные для общества», — говорит Александр Комаров, СЕО Киевстар.

В каждом тарифе Киевстар действует бесплатная услуга «Знання без меж», благодаря которой без платы за трафик можно использовать приложения для обучения. Среди них — Всеукраинская школа онлайн, Wkipedia, Coursera, Prometheus, Zoom, Google classroom и т. д.

«В условиях полномасштабной войны перед сферой образования стоит множество вызовов. Один из них — обучение онлайн. Сейчас в таком формате обучаются 1,5 млн детей. Чтобы это было эффективнее, дети и учителя должны обзавестись техникой и интернетом. Минцифры уже обеспечило 2000 школ и детсадов скоростным интернетом, а более 3000 учебных заведений — Wi-Fi в укрытиях. Мы помогли получить учителям более 60 000 ноутбуков, а учащимся — 5000 планшетов. Благодарен нашим партнерам, которые вовлекаются в такие инициативы и вносят свой вклад в поддержку образования», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Инициатором проекта «5 000 Apple iPad для українських школярів» является международная компания ASBISc Enterprises PLC, а учебные заведения были избраны экспертами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

«Качественное, современное и непрерывное образование украинских детей — это залог будущего нашего государства. Именно нынешние школьники будут строить Украину как страну будущего после нашей Победы. На их судьбу выпало много испытаний, ведь они живут в непростое время. Однако мы не можем позволить, чтобы война лишила их образования и будущего, как сейчас пытается лишить детства, — говорит Виталий Мельниченко, директор ООО ПИИ „АСБИС-Украина“. — Я благодарен всем партнерам, которые уже присоединились к этому проекту. Благодаря их поддержке полностью или частично разрушенные школы получили современные обучающие устройства. Однако таких школ в Украине сотни. Ученики каждой из них ждут своего шанса получить образование. Поэтому мы приглашаем бизнес поучаствовать в этой инициативе и присоединяться к партнерству ради лучшего будущего детей и Украины».

Партнерами инициативы стали: Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство образования и науки Украины, Комитет Верховной Рады Украины по образованию, науке и инновациям и Общественная организация «СЕВЕН ФІЛДС».

Напомним, Киевстар уже перечислил на гуманитарные и благотворительные проекты для поддержки ВСУ, больниц, пожилых людей и вынужденных переселенцев более 130 млн грн. В частности, мобильный оператор выделил помощь в БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» и dobro.ua.

Министерство цифровой трансформации было создано в сентябре 2019 года. Его цель — превратить Украину в цифровое государство. Ключевой проект Минцифры — экосистема Дія, состоящая из мобильного приложения, портала и других сервисов. В Дії Минцифры запустило первый в мире цифровой паспорт, полный аналог обычного, быструю регистрацию бизнеса, комплексную услугу для родителей єМалятко и многие другие услуги. Еще один важный проект — Дія.City — уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний. После полномасштабного вторжения России Минцифры ведет первую в мире диджитал-войну против агрессора.

ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) специализируется на проектной дистрибуции (VAD: value-added distribution), решениях для В2 В рынков и реализации ІТ-продукции от мировых известных производителей, обеспечивает полный цикл их распространения, сочетая международный охват с широким ассортиментом продуктов. Сотрудничая с лидерами ІТ-индустрии, наша команда экспертов создает эффективные решения для компаний и организаций, объединяя оборудование и программное обеспечение, облачные сервисы и технологии.

В Украине в состав холдинга входят компании «АСБИС-Украина», iOn, Breezy и iSupport.



Больше информации: https://www.asbis.com/



Компания «АСБИС-Украина» — один из ведущих дистрибьюторов компьютерной техники и комплектующих, потребительской электроники и решений для бизнеса. Мы — часть международного холдинга ASBISc Enterprises PLC, которая представлена почти в 30 странах мира. В Украине наш портфель насчитывает 50+ брендов и 1500+ продуктов.

Вместе с нашими партнерами мы делаем новые технологии доступными и понятными каждому. Наша цель — поддержка украинской экономики и обеспечения рабочими местами наших сотрудников.



Больше информации: https://www.asbis.ua/



Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, киберзащитные сервисы, цифровое ТВ и т. д. Акционер Киевстар — международная Группа VEON. Акции группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телекомрынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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