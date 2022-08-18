Кто будет решать, смогут ли школы проводить обучение в очном формате — образовательный омбудсмен

18 августа, 17:38
Окончательное решение о том, в каком формате должны учиться дети, должны принять родители (Фото:libellule789 / pixabay.com)

Окончательное решение о том, в каком формате должны учиться дети, должны принять родители (Фото:libellule789 / pixabay.com)

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал в интервью НВ, кто будет решать, смогут ли школы проводить обучение в очном формате в новом учебном году.

Как рассказал Горбачев в интервью НВ, это будет зависеть от ситуации безопасности в каждом конкретном населенном пункте и даже в конкретной школе.

«Есть общие рекомендации от ГСЧС и МОН относительно того, как нужно организовывать учебный процесс во время войны, но ни одно решение из центра не может учесть конкретных нюансов на местах. Например, школа может находиться в спокойном парке или рядом с объектом, который потенциально является целью вражеских ракет», — объяснил образовательный омбудсмен.

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Он отметил, что в 80% школ уже прошли аудиторские исследования безопасности, предусматривающие фиксацию текущего состояния укрытий и предоставление практических рекомендаций.

«Местная военная администрация или местная власть должна предоставить свое заключение о том, отвечает ли конкретное заведение всем требованиям безопасности ГСЧС и Кодекса гражданской защиты Украины и может ли принимать детей в автономном режиме. Если вывод положительный, тогда сама школа должна организовать образовательный процесс таким образом, чтобы привлечь к нему как можно больше детей. Она должна проинформировать родителей об имеющихся вариантах, а те – выбрать офлайн или онлайн формат обучения», – заявил Горбачев.

По данным МВД, к очной учебе готовы около 40% украинских школ. В Киеве, по данным полиции, к очной учебе готовы 75% школ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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