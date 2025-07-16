Боец Третьей штурмовой рассказал о ее школе наземных роботизированных комплексов для военных и гражданских

В школе НРК Третьей штурмовой бригады могут учиться не только военные, но и гражданские (Фото: Кадр видео 3 отдельная штурмовая бригада via Facebook)

Командир взвода НРК роты БПЛА 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Макар в эфире Radio NV рассказал о школе наземных роботизированных комплексов, созданной этой бригадой, в которой могут учиться как военные, так и гражданские.

«В Третьей штурмовой бригаде на данный момент запустилась Школа наземных роботизированных комплексов в составе KILL HOUSE. И в целом это стало возможным только потому, что командование Третьей штурмовой бригады, в частности Андрей Билецкий, активно продвигает тему беспилотных систем в целом в бригаде и в Третьем армейском корпусе. То есть мы понимаем, что человеческий ресурс нужно беречь и максимально применять технологии», — рассказал Макар в интервью Radio NV.

Реклама

Он отметил, что в Школе наземных роботизированных комплексов могут учиться гражданские, базовый курс для которых длится пять дней и стоит ориентировочно 8 тысяч гривен.

«И также есть курс для военных. Он усиленный, состоит, кажется, из 11 дней, и он полностью бесплатный для военных. То есть наша бригада готова делиться боевым опытом применения наземных роботизированных комплексов не только в пределах своей бригады или своего корпуса, а в целом на границе всех Вооруженных сил Украины. То есть школа открыта для любого военнослужащего из любой бригады, чтобы получить те знания и тот боевой опыт, который на данный момент получила Третья штурмовая бригада», — добавил командир взвода НРК.

Макар также заверил, что инструкторы Школы НРК имеют хороший опыт в применении наземых роботов и хорошие программы обучения, во время которого действительно передают боевой опыт.

Ранее соучредитель и директор компании производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко в эфире Radio NV рассказал, что за последнее время многие украинские подразделения получили от государства разного рода роботов и начали их использовать. По его словам, основная функция, которую роботы выполняют на фронте, — это логистика, вторая миссия — инженерная: минирование, разминирование или разбрасывание егозы.