«Огромное поле возможностей». Как война и пандемия изменили школу и школьников, и что вырастет из последних — пять главных трендов 22 октября, 09:22 Эксклюзив НВ Беженец из Харькова 6-летний Миша Королев посещает школьный онлайн-урок, находясь в Полтаве, куда эвакуировалась его семья (Фото:Igor Tkachov / AFP via EastNews)

НВ с помощью одного из самых молодых директоров школы в Украине описал Топ-5 преобразований, которые переживает украинское среднее образование, и убедился, что большинство этих изменений несут позитив

Нынешнее поколение школьников судьба особо не жалела: в 2020-м на них обрушилась пандемия коронавируса с рядом локдаунов и экстренным переходом в онлайн. А теперь из-за полномасштабного вторжения они вынуждены овладевать знаниями в укрытиях, под обстрелами, в оккупации и за рубежом в эмиграции. Как результат, из-за отсутствия системного доступа к обучению и сверхбыстрой трансформации образовательных механизмов украинская школа подверглась коренным изменениям и находится на грани перезапуска.

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Кто же вырастет из нынешних школьников? И каким станет образование?

НВ поговорил с 29-летним Андреем Олейником, финалистом Global Teacher Prize Ukraine 2020 и директор школы № 5 в городе Каменское, о пяти главных трендов украинского образовательного будущего.

1. «Цифровая» школа

«Обстоятельства и время требуют от украинских педагогов диджитла — и это огромное поле возможностей. Теперь у учителя есть много инструментов и он может организовать свой урок так, как он его видит. А не тема за темой, как это было раньше. На детей это также оказывает положительное влияние, потому что это похоже на дифференцированный подход. Они больше не воспринимают учителя как преподавателя, он становится скорей другом и наставником, с которым просто можно быть собой.

А еще благодаря «цифре» и большому количеству международных образовательных проектов получить опыт других стран станет гораздо легче. Мы теперь имеем возможность присоединиться к урокам школы, с которой сотрудничаем и условно вывести ребенка за пределы класса.

Относительно дистанционного обучения — круто, что при таких условиях появилось много интерактивных платформ с разнообразной информацией для родителей, учеников и учителей. От Всеукраинской школы онлайн с материалами МОН до Osvita Now от Освітории и ЮНИСЕФ с советами по учебе во время войны.

Но много возможностей порождают много вызовов. Когда школа оборудована всем для дистанционного обучения, это дает высокий результат. Но если нет средств в необходимом объеме — это сильно усложняет процесс получения знаний. Теперь школам требуется больше поддержки от государства, потому что о том, как можно разнообразить обучение — информации много, а как внедрить это в образовательный процесс — не всегда понятно.

Учителя разбомбленной школы в Николаеве готовятся к дистанционным занятиям перед началом нового учебного года, который здесь стартовал онлайн / Фото: REUTERS/Umit Bektas

Есть еще такой нюанс: для меня, как для директора, было важно преодолеть стену недоверия и противостояния между родителями и учителями. Сейчас, во время войны, дистанционное обучение эту стену только взрастило. Раньше родители не имели такого широкого доступа к уроку, как сейчас. У них обычно есть свое видение, и они чаще вмешиваются в учебный процесс, не понимая, как лучше. К примеру, ты пытаешься объяснить, что согласно регламенту урок длится 25 минут и не больше, а они хотят сразу 40 и точка. Чтобы подготовить даже эти 25 минут в онлайне учителю нужно найти платформы, организовать себя и свое рабочее место, найти интересный интерактивный материал для детей, а не просто выступить на камеру. Поэтому среди учителей сейчас большая демотивация: они готовы к переменам и «цифре», но контроль и недоверие все ломают.

Тем не менее, мы переходим на онлайново-виртуальную жизнь, где все новые профессии так или иначе будут связаны с диджитлом. И здесь как раз дистанционное образование дает хороший старт, помогает детям стать более организованными. Потому что в онлайне, прежде всего, сам ребенок несет ответственность за свое обучение, несмотря на помощь родителей. Ребенок понимает, что за ним не будет бежать условная Марья Ивановна по школе со словами «отдай домашку». В онлайне учащийся должен сам ее записать, сделать и отправить. Но наши дети были к этому не готовы и пока часто воспринимают онлайн как облегчение: им больше не нужно вставать рано и собираться в школу, можно заниматься чем-то своим, солгав, что нет интернета. Но это вопрос адаптации, позже мы его преодолеем".

2. Обучение в семье

«Семейное образование и экстернат — это еще один тренд, который для себя открыли украинцы. Еще недавно это воспринималось как форматы образования для детей с проблемами или особыми потребностями. Сейчас его переосмыслили, ведь очень многие школьники находятся за границей или в регионах Украины, где нет возможности приобщиться к учебному процессу украинской школы.

Из плюсов — возможность обучения в любое время. Семья сама для себя ищет методы работы с ребенком, сама находит информацию и изучает ее так, как удобно именно ему. То есть ученик не привязан к учителю, знающему, например, только одну методичку. Здесь мы получаем очень обширное поле для действий.

Как бонус, появилась возможность сбалансировать школьную программу индивидуально для каждого ребенка и сделать акцент на тех предметах, которым у него есть способности. Ранее педагогам это удалось отвоевать лишь на уровне 10−11 классов. Так что в перспективе семейная форма может дать более профилированное поколение украинцев, которые на момент поступления в вузы будут лучше понимать свои сильные стороны и желания.

Из минусов такие формы обучения немного ассоциализируют детей. Когда они выходят в общество, то оказываются более скованными: каждый находится в своем мире и боится его демонстрировать. Я часто сталкиваюсь с тем, что детям становится все труднее выражать свое мнение. Когда они пишут сочинение, особенно если его печатают — полет мысли безумный. А когда то же самое нужно озвучить вслух — начинают мяться и смущаться. Это плохо, потому что в мире будущего ты должен уметь выражать собственное мнение, защищать свои права и позицию. Так что после двух лет пандемии и войны можем получить намного менее социально адаптированную молодежь".

3. Неформальное заимствование зарубежных практик