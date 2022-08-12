Учебный процесс в Украине может проходить в смешанном режиме — Шкарлет 12 августа, 14:15 Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учебный процесс в Украине может проходить в смешанном режиме.

«Мы готовы к тому, что процесс обучения будет в смешанном режиме. Ведь это будет определенным образом чередовать очное с онлайн обучением и позволит каждому преподавателю формировать определенную очередность в усвоении материала. Либо это будет очно, либо онлайн», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Шкарлет добавил, что сегодня уже есть методики и во Всеукраинской школе онлайн предусмотрено построение индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося и вместе с каждым учителем.

По словам министра, безопасность учеников — это вопрос, который стоит на первом месте.

Кабинет Министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.