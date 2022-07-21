«На улицу никто не выгонит». Без предоставления альтернативного жилья переселенцев не будут выселять из учебных заведений — Шкарлет 21 июля, 12:21 Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины)

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что без предоставления альтернативного жилья переселенцев не будут выселяться из учебных заведений и общежитий.

«Никакого выселения в никуда, просто забрали вещи и вышли, не будет. Будет переформатирование, перемещение этих людей, все люди останутся с жильем», — сказал Шкарлет в эфире телемарафона.

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По его словам, «просто так людей на улицу никто не выгонит».

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что внутренне перемещенные лица, находящиеся сейчас в санаториях летнего типа без надлежащего обогрева помещений, будут переселены в жилье, приспособленное к осенне-зимнему периоду.

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