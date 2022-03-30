Учеба во время войны. В 17 областях Украины продолжается обучение в ВУЗах — Шкарлет 30 марта, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что министерство продолжает делать все возможное для возобновления образовательного процесса в регионах, где это возможно и позволяет ситуация с безопасностью.

Война России против Украины — главные события 30 марта



По словам министра, в 17 областях Украины продолжается обучение в высших учебных заведениях. Частично работают ЗВО трех регионов, а на каникулах находятся университеты трех областей.



Видео дня

Глава ведомства заявил, что заведения профессионального (профессионально-технического) образования 15 регионов полностью восстановили образовательный процесс в дистанционном формате. Частично продолжен образовательный процесс в профтехах восьми областей. Не начато обучение в заведениях П (ПТ)О двух областей Украины.

Шкарлет заявил, что заведения профессионального высшего образования осуществляют обучение в 23 регионах по дистанционной или смешанной форме. В одной области ЗФПО находятся на каникулах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.