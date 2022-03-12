Образовательный процесс с 14 марта должен начаться как минимум в 14 областях — Шкарлет
Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с понедельника, 14 марта образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях.
«Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация это позволяет. На сегодняшний день образовательный процесс с понедельника должен начаться как минимум в 14 областях», — сказал он.
По его словам, в остальных областях принимают решения относительно дальнейших действий.
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