Образовательный процесс с 14 марта должен начаться как минимум в 14 областях — Шкарлет

12 марта, 16:13
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Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с понедельника, 14 марта образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях.

«Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация это позволяет. На сегодняшний день образовательный процесс с понедельника должен начаться как минимум в 14 областях», — сказал он.

По его словам, в остальных областях принимают решения относительно дальнейших действий.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Сергей Шкарлет Война России против Украины

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