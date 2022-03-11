В Украине в восьми областях возобновят обучение с 14 марта: как будет проходить образовательный процесс 11 марта, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

С понедельника, 14 марта, в восьми областях Украины возобновится учебный процесс.



Об этом сообщил в совместном телемарафоне министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В частности, учащиеся смогут продолжить обучение в таких областях: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской. Учебным заведениям разрешили самостоятельно выбирать формат обучения (офлайн или онлайн).

Напомним, что школьники ушли на вынужденные каникулы в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ на территорию Украины.

Ранее НВ сообщал, что волонтеры запустили платформу "Оборона детей Украины", где проходят бесплатные онлайн уроки для школьников и оказывают психологическую помощь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.