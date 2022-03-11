В Украине в восьми областях возобновят обучение с 14 марта: как будет проходить образовательный процесс

11 марта, 19:57
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Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

Автор: Елена Басараб

С понедельника, 14 марта, в восьми областях Украины возобновится учебный процесс.

Об этом сообщил в совместном телемарафоне министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В частности, учащиеся смогут продолжить обучение в таких областях: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской. Учебным заведениям разрешили самостоятельно выбирать формат обучения (офлайн или онлайн).

Напомним, что школьники ушли на вынужденные каникулы в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ на территорию Украины.

Ранее НВ сообщал, что волонтеры запустили платформу "Оборона детей Украины", где проходят бесплатные онлайн уроки для школьников и оказывают психологическую помощь.

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Теги:   Школа Каникулы Обучение

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