Из-за полномасштабного вторжения России в Украину 26 тысяч учителей переехали за границу — Шкарлет 9 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину 26 тысяч украинских учителей переехали за границу.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире 1+1.

«У нас 26 тысяч учителей выехали за границу на сегодня, но они все задействованы в образовательном процессе», — сказал он.

Видео дня

По словам министра, часть уехавших учителей задействованы как волонтеры в образовательном процессе в странах пребывания.

Кроме того, часть работает в дистанционном формате в рамках украинской системы образования.

Шкарлетт заявил, что недостатка учителей на начало учебного года пока не наблюдается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.