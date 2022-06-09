Из-за полномасштабного вторжения России в Украину 26 тысяч учителей переехали за границу — Шкарлет

9 июня, 13:56
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Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину 26 тысяч украинских учителей переехали за границу.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире 1+1.

«У нас 26 тысяч учителей выехали за границу на сегодня, но они все задействованы в образовательном процессе», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=o6tCLTGoWis
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По словам министра, часть уехавших учителей задействованы как волонтеры в образовательном процессе в странах пребывания.

Кроме того, часть работает в дистанционном формате в рамках украинской системы образования.

https://www.youtube.com/embed/NMWdaMv8leo

Шкарлетт заявил, что недостатка учителей на начало учебного года пока не наблюдается.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Учителя Сергей Шкарлет Война России против Украины

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