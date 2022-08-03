Формат учебы будут выбирать родители. В Украине к обучению в режиме офлайн уже готовы 30% школ — Шкарлет 3 августа, 11:52 Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что сейчас к обучению в режиме офлайн в Украине готовы 30% школ.

«В начале июля было гораздо меньше процентов готовности — в районе 17−18%, на 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу офлайн», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, сегодня делается все, чтобы больше школ обеспечить укрытиями и учебный процесс был офлайн.

Шкарлет добавил, что родители сами будут определять, какую форму обучения выбирать.

«Хочу подчеркнуть: безопасность на первом месте. Родители будут выбирать: если отец или мать считает, что у ребенка есть опасность при посещении школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, либо семейной, либо индивидуальной учебой, либо экстернатом, поэтому эти условия предусмотрены», — сказал он.



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