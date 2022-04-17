Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в музей Революции Достоинства 17 апреля, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Кухонный шкафчик с керамическим петушком демонтировали из разрушенного здания в Бородянке (Фото:Национальный музей Революции Достоинства / Facebook)

Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки Киевской области, ставший символом стойкости украинцев, передан в Национальный музей Революции Достоинства.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

С разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко 14 апреля шкафчик вместе с петушком демонтировали с частично разрушенной многоэтажки, которая может обрушиться полностью.

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Культурную «спецоперацию» проводили сотрудники музея и спасатели. Они работали над тем, чтобы сохранить все содержание шкафчика: фарфоровую посуду, стеклянные окошки дверцы, баночки для специй и традиционные сувениры.

«Важно было сохранить каждую деталь, вплоть до шурупов, на которые шкафчик крепился к стене. Окружающая местность, руины зданий и сама стена со шкафчиком были задокументированы с помощью дрона для создания 3-D модели, осуществлена фото- и видеосъемка, зафиксировано размещение каждой детали, что в будущем позволит воспроизвести расположение и среду с максимальной точностью», — рассказали в музеи.

Легендарный шкафчик теперь находится в фондах Национального музея Революции Достоинства.



Также представители Музея Майдана и Довженко-Центр: Dovzhenko Centre пофотографировали окружающую местность, собрали предметы и устные свидетельства жителей близлежащих домов.



Это первая экспедиция, в которой Штаб спасения наследия вместе с партнерами приступают к системной работе по сбору истории этой войны России против Украины.

«Наша задача — фиксировать и сохранить материальные и нематериальные свидетельства стойкости и смелости украинцев, их способности к взаимопомощи, взаимоподдержке и неуступчивости перед врагом, героической борьбы украинцев за достоинство и свободу. … Придет время, и те, кто защищал Украину и пережил с ней ад войны, поведут своих детей и внуков в музеи, чтобы почтить наших людей и увидеть не только историю борьбы, но и то, ради чего мы боролись», — отметили в музее.

Кухонный шкафчик и керамический петушок на нем, чудом удержавшиеся на стене разрушенного российскими оккупантами дома в городе Бородянка, Киевской области, стали символом стойкости украинцев.

Фотография кухонного шкафчика, уцелевшего в Бородянке во время разрушительных бомбардировок и обстрелов, которую сделала фотокорреспондентка Суспільне Елизавета Серватинская, стала вирусной в сети. Внимательные пользователи разглядели на шкафчике керамическую декоративную посуду в форме петуха, которая была произведена на Васильковском майоликовом заводе, вероятно, еще в 60-70-х годах прошлого века.

Именно такого петушка неожиданно подарили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время его визита в Киев. Такой же подарок получил президент Украины Владимир Зеленский.

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