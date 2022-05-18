Дело российского солдата Шишимарина: следствие использует в качестве вещественных доказательств телефон и пять автоматов — прокурор 18 мая, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В деле российского солдата Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского жителя в Сумской области, следствие использует в качестве вещественных доказательств телефон и пять автоматов.

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Об этом рассказал в комментарии НВ прокурор по делу Ярослав Ущапивский.

«Телефон – это тот телефон, по которому говорил Шелипов Александр Федорович в момент убийства. А пять автоматов — это те автоматы, которые были у пяти военнослужащих. Из одного из них был убит Шелипов. То есть у Шишимарина был свой автомат, он помнит его номер на память, и он скажет это в судебном заседании», — заявил прокурор.

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Ущаповский убежден, что рассмотрение судом этого дела не будет продолжительным.

Ранее прокурор в комментарии СМИ объяснял, что вину Шишимарина доказывают не только его слова, но и экспертизы, свидетельские показания и изъятые вещественные доказательства.

18 мая российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе заседания суда признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

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