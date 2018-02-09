Шевченковскую премию по литературе получила женщина-эпоха Эмма Андиевская. Имена лауреатов

Эмма Андиевская охотно зачитывает свои произведения перед публикой

Стали известны лауреаты пяти номинаций престижной в Украине награды за весомый вклад в развитие культуры и искусства - Шевченковской премии.

Об этом 9 февраля рассказал член комитета Ростислав Семкив.

Отличие по литературе получила писательница, поэтесса и художница Эмма Андиевская (написала 36 книг и нарисовала более 13 тысяч картин).

Как пишет Читомо, именно книги Эммы Андриевской больше всего организаций выдвинули на получение премии, в частности Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национальный университет Острожская академия, Национальный музей литературы Украины.

Книги, которые были выдвинуты (по-украински): Міста-валети, Бездзигарний час, Шухлядні краєвиди, Маратонський біг і Щодення: перископи.

В этом году при отсутствии победителя в категории Театр, жюри разделило номинацию Литература, публицистика, журналистика.

Поэтому в номинации Публицистика стал первым Сергей Плохий (руководитель Украинского научного института в Гарварде).

Композитор Виктория Полевая получила первенство в категории Музыкальное искусство.

В категории Визуальные искусства победил Павел Маков (художник, член Королевского общества живописцев и графиков Великобритании, член-корреспондент Академии искусств Украины).

Напомним, что Шевченковскую премии по литературе в прошлом году получил Иван Малкович за книгу Подорожник с новыми стихами (Издательство А-ба-ба-га-ла-ма-га).

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) является самой престижным в стране государственным творческим отличием за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основан 20 мая 1961 в год празднования 100-летия со дня смерти Тараса Шевченко. Первыми лауреатами Премии стали - Павел Тычина, Олесь Гончар и Платон Майборода. В 1999 году Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко получила статус национальной.