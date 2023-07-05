В Нацгвардии начали служебное расследование после событий в Шевченковском суде 5 июля, 22:55 Карета скорой помощи и полиция возле Шевченковского райсуда (Фото:NV)

В Национальной гвардии начато служебное расследование после событий в Шевченковском суде, где обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк устроил взрыв и попытался сбежать из-под стражи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«По указанию министра внутренних дел в Национальной гвардии начато служебное расследование по факту событий, случившихся в Шевченковском суде», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава Нацгвардии, осуществлявшей конвоирование подсудимого в суд.

В здании Шевченковского райсуда Киева в среду, 5 июля, произошли взрывы.

Прокуратура сообщала, что взрыв устроил обвиняемый, который пытался скрыться из-под стражи. Также правоохранители утверждали, что мужчина закрылся внутри конвойного помещения.

Позже глава МВД Игорь Клименко во время брифинга сообщил, что взрывы в Шевченковском райсуде устроил Игорь Гуменюк. Он погиб.