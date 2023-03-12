Скандал с лауреатом Шевченковской премии. Литературовед переводил книги для российского издательства — СМИ 12 марта, 20:33 Литературовед Михаил Назаренко (Фото:Михаил Назаренко / Facebook)

Один из лауреатов Шевченковской премии 2023 года Михаил Назаренко, ранее присоединялся к переводу книг для российского издательства и издавался в РФ, пишет Telegram-канал Ґрунт.

Канал приводит скриншот с сайта одного из российских интернет-магазинов, где указано, что одним из переводчиков книги, изданной в 2021 году, был именно Назаренко.



Фото: Скриншот / Ґрунт / Telegram

Отметим, что на одном из других российских сайтов Назаренко не указан среди переводчиков этой книги, а годом издания написан 2017-й.

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Фото: Скриншот

11 марта Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал имена лауреатов в 2023 году. Михаил Назаренко получил премию за книгу Помимо Кобзаря. Антология украинской литературы. 1792−1883 в двух частях.

Также лауреатами стали:

поэтесса Екатерина Калитко;

исполнители группы Хорея Козацька Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук;

журналист Виталий Портников;

режиссер Ирина Целик.