«Сепаратист Тарас Шевченко». За что власть преследовала поэта при жизни и какие «преступления» инкриминировала ему после смерти
Гравюра Сергея Беседина Третий арест Шевченко, 1930-е годы (Фото: PD)
Против наследия Тараса Шевченко более полувека вели тотальную войну III отдел Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Главное управление по делам печати, многочисленные цензурные комитеты и даже Святейший Синод. Кобзаря обвиняли во лжи, клевете, дерзости и других «преступлениях» против империи и бога.
Речь идет отнюдь не о произволе отдельных чиновников: конфликт между Тарасом Шевченко и Российской империей является одним из самых ярких примеров противостояния художника и тоталитарной государственной машины. Против неблагонадежного поэта на несколько десятилетий развернули системную кампанию, чтобы подавить украинское национальное сознание, поскольку он был его ярким выразителем.
Эта борьба продолжалась на всех культурных фронтах: литературном, театральном, музыкальном и биографическом. При жизни поэта власть стремилась заставить его замолчать. А после смерти — нейтрализовать его символическое значение, чтобы украинцы не превратили Шевченко в пророка своей нации. Но ничего у россиян не получилось.