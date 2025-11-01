«Сепаратист Тарас Шевченко». За что власть преследовала поэта при жизни и какие «преступления» инкриминировала ему после смерти

1 ноября, 08:45
NV Премиум
Поделиться:
Гравюра Сергея Беседина Третий арест Шевченко, 1930-е годы (Фото: PD)

Гравюра Сергея Беседина Третий арест Шевченко, 1930-е годы (Фото: PD)

x1
0:00
-
12:22
Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

Против наследия Тараса Шевченко более полувека вели тотальную войну III отдел Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Главное управление по делам печати, многочисленные цензурные комитеты и даже Святейший Синод. Кобзаря обвиняли во лжи, клевете, дерзости и других «преступлениях» против империи и бога.

Речь идет отнюдь не о произволе отдельных чиновников: конфликт между Тарасом Шевченко и Российской империей является одним из самых ярких примеров противостояния художника и тоталитарной государственной машины. Против неблагонадежного поэта на несколько десятилетий развернули системную кампанию, чтобы подавить украинское национальное сознание, поскольку он был его ярким выразителем.

Реклама

Читайте также:
Охота на Кобзаря. Как в 1914 году Киев отмечал сто лет со дня рождения Тараса Шевченко

Эта борьба продолжалась на всех культурных фронтах: литературном, театральном, музыкальном и биографическом. При жизни поэта власть стремилась заставить его замолчать. А после смерти — нейтрализовать его символическое значение, чтобы украинцы не превратили Шевченко в пророка своей нации. Но ничего у россиян не получилось.

Теги:   История с NV Украинский язык Российская империя Цензура Тарас Шевченко Политические репрессии XIX век Русификация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies