Шестой иск. Украина снова пожалуется на Россию в Европейский суд: подробности

По одному из решений ЕСПЧ, Украина не несет ответственности за все происходящее на Донбассе

В течение двух месяцев Украина планирует подать новый шестой иск против России в Европейский суд по правам человека. Он будет касаться защиты прав политических заключенных, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Об этом в сюжете Радио НВ.

"Мы имеем первые решения, где украинские компании выигрывают у российских. Это и индивидуальные случаи, когда ЕСПЧ устанавливает нарушения прав человека со стороны России. Я убежден, что мы будем иметь успех и в этих крупных межгосударственных делах. Эти решения будут писать новую историй мира. Должностные лица будут нести ответственность по международному уголовному закону", - отметил министр.

Текст заявления пока не разглашают. Петренко отметил, что и доказательную базу, и само заявление Министерство юстиции готовит вместе с международными экспертами. Обращение будет комплексным и будет касаться всех украинских политзаключенных в России. По всем искам к России, находящимся в ЕСПЧ, Украина будет иметь положительные решения. Такое убеждение высказал в эфире телеканала 112 Павел Петренко.

Дела, которые Минюст сейчас сопровождает в ЕСПЧ, являются доказательной базой для суда в Гааге, где должны судить военных преступников Российской Федерации, добавил чиновник.

Украина ранее подала в ЕСПЧ пять исков против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе. Два из них касаются нарушения прав человека в Крыму, еще два дела - на Донбассе. Пятая дело касается вывоза детей из оккупированных территорий в Россию.

Также в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе, сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. По делам "Хлебик против Украины" и "Цезарь и другие против Украины" уже вынесено положительное для Украины решение, добавил он. В частности, суд признал, что Украина не контролирует эту территорию, и это создает объективные препятствия для национальных органов. Фактически это означает, что Украина не несет ответственности за все происходящее на Донбассе.

Жалобы в ЕСПЧ обычно рассматриваются длительное время, часто годами, особенно межгосударственные, рассказал в комментарии НВ руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров. Но в целом он считает их весьма перспективными. Другой вопрос - захочет Россия выполнять приговор суда.

"Россия приняла, с точки зрения международного права, так называемый незаконный закон, который позволяет ей якобы не выполнять решения Европейского суда. За это тоже могут быть жесткие санкции. Россия не выполняет решение о Юкас, потому что там 52 млрд долларов выплаты. По индивидуальным жалобам пока выплачивают", - рассказал адвокат.

Иск к России из-за незаконного осуждения режиссера Олега Сенцова Украина подала еще в 2015 году.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан так прокомментировала это в сюжете Радио НВ: "По моему мнению, не помешала бы третья сторона в процессе вынесения приговоров и по освобождению политических заключенных. Их количество стремительно растет".

Украина перестала быть страной, против насчитывается больше всего дел на рассмотрении Страсбургского суда. По состоянию на 1 января, на рассмотрении ЕСПЧ находилось более 7 тыс. жалоб. По их количеству Украину обошли Турция, Россия и Румыния.