Шесть пиротехников ГСЧС погибли от вражеского обстрела в Херсонской области

6 мая, 19:19
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Шесть пиротехников ГСЧС погибли в результате вражеских обстрелов на Херсонщине (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:ГСЧС)

Шесть пиротехников ГСЧС погибли в результате вражеских обстрелов на Херсонщине (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:ГСЧС)

В субботу, 6 мая, в Херсонской области погибли шесть пиротехников ГСЧС. Они попали под вражеский обстрел при выполнении задач по разминированию области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Еще двое сотрудников спасательной службы — из них одна женщина фельдшер — получили ранения и были госпитализированы.

В ГСЧС сообщили имена погибших. Это Игорь Соловьев, Николай Шолох, Роман Каленик, Владимир Погорелый, Александр Ходаковский и Андрей Орлов.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсонская область ГСЧС Разминирование Война России против Украины

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