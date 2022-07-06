Шесть белорусских добровольцев не вернулись из-под Лисичанска: часть бойцов погибла, часть попала в плен 6 июля, 09:20 Шесть белорусских добровольцев не вернулись с задания из-под Лисичанска (Фото:Belwarriors/Telegram)

Шесть белорусских добровольцев из полка имени Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска Луганской области.



Как сообщает белорусское издание Наша Ніва, 26 июня группа белорусов из полка Калиновского оказалась на пути большой колонны российских войск и дала бой.

До последнего была надежда, что кто выжил. На сегодняшний день известно, что часть бойцов погибла, а часть попала в плен.

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Последнее сообщение от бойцов было: «На нас идет танк. Отработали по нему».

С задания не вернулись Иван Брест Марчук и еще пять человек. В полку сообщают, что сейчас их разыскивают.

Это наибольшие потери белорусского подразделения в войне против российских захватчиков. Всего в разных подразделениях с украинской стороны погибли семь белорусских добровольцев.



Как рассказывают очевидцы событий, часть белорусов вместе с Брестом прикрывала уход второй половины группы, Брест был тяжело ранен в ногу и голову. В этом бою он уничтожил не менее одного танка.



5 июля в одном из российских Telegram-каналов было показано видео пленника Яна Джурбейка по прозвищу «Тромбли» из села Лясное под Минском. В сообщении утверждается, что он — не единственный пленный.



В полку подчеркнули, что делают все возможное, чтобы вернуть своих бойцов. Добровольцы получили приказ в случае захвата в плен сохранить свою жизнь и здоровье, «говорить то, что от них хочет услышать враг».

Ранее стало известно, что 26 июня во время боев за Лисичанск погиб командир батальона Волат полка имени Кастуся Калиновского Иван с позывным Брест.

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