В Николаеве прогремело шесть взрывов

1 сентября, 15:00
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Серия взрывов прогремела в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Серия взрывов прогремела в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Днем в четверг, 1 сентября, в Николаеве прогремело шесть взрывов.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, снаряды легли на открытую территорию и за пределами города.

«Сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными», — написал мэр.

Видео дня

30 августа в Николаеве в результате ракетного удара оккупантов погиб мирный житель.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Взрыв Война России против Украины

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