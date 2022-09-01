В Николаеве прогремело шесть взрывов
Серия взрывов прогремела в Николаеве (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
Днем в четверг, 1 сентября, в Николаеве прогремело шесть взрывов.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, снаряды легли на открытую территорию и за пределами города.
«Сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными», — написал мэр.
30 августа в Николаеве в результате ракетного удара оккупантов погиб мирный житель.
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