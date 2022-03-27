Шесть российских ракет по Львову были политической пощечиной Байдену — Воздушные силы ВСУ 27 марта, 00:30 Цей матеріал також доступний українською НВ

В Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что по Львову выпустили шесть российских ракет в то время, как президент США Джо Байден находился в 10 минут полета ракеты от города.

В сообщении Воздушных Сил в Facebook сказано, что 26 марта Львов стал мишенью Путина неслучайно. Там подчеркнули, что российский режим второй день подряд продолжает воздушный террор и выпускает десятки крылатых и баллистических ракет по мирным украинским городам.

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«Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав по базе хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", — заявили в Командовании.



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