Шесть миллионов людей в Украине имеют ограниченный доступ к воде в результате войны — ООН

19 апреля, 02:00
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Результаты российских обстрелов в Чернигове (Фото:REUTERS/Roman Zakrevskyi)

Результаты российских обстрелов в Чернигове (Фото:REUTERS/Roman Zakrevskyi)

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В результате интенсивных боевых действий в Украине, повлекших за собой разрушение сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

Об этом сообщается на странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в Twitter.

«Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека», — сообщает фонд.

Видео дня
https://twitter.com/UNICEF_UA/status/1516048830009122816
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ООН Война России против Украины

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