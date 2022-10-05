На юге Украины уничтожили шесть иранских дронов Shahed-136

5 октября, 08:14
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Шесть беспилотников Shahed-136 сбили на юге Украины (Фото:Handout via REUTERS)

Шесть беспилотников Shahed-136 сбили на юге Украины (Фото:Handout via REUTERS)

В ночь на среду, 5 октября, зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на южном направлении.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

«Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны», — говорится в сообщении.

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Также за ночь вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Юг Украины Дроны Война России против Украины

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