Случай охранного холдинга SHERIFF стал тестом на зрелость украинских институтов и доказал, что добропорядочность и профессионализм в правоохранительных структурах присутствуют.

Во времена полномасштабной войны, когда внимание общества и государства сосредоточено на внешнем враге, украинский бизнес, к сожалению, продолжает сталкиваться с внутренними угрозами, в частности, с давлением со стороны недобропорядочных чиновников и «оборотней».

История холдинга охранных предприятий SHERIFF, известного своей инновационностью, стала ярким примером того, как нездоровая конкуренция может трансформироваться в скоординированную, спланированную атаку с использованием государственного ресурса.

Цель этого материала — не только описать механику давления, которое длилось 594 дня в отстаивании справедливости, но и подчеркнуть критическую роль незаангажированного и профессионального руководства правоохранительной системы, которое продемонстрировало, что не все можно решить давлением, грязным пиаром и подкупом.

Как работает схема устранения конкурента

Атака на SHERIFF началась после того, как компания выиграла на открытом тендере в системе Prozorro по предоставлению услуг охраны одному из государственных предприятий.

Далее схема развивалась быстро и синхронизировано:

1. Примерно через месяц после победы вышла серия явно заказных материалов в «желтой прессе», построенных на искаженных и додуманных фактах.

2. На следующий день действующий народный депутат Украины, используя служебное положение, направил десятки депутатских обращений в БЭБ, ГБР, Национальную полицию и прокуратуры разных областей. Обращения депутата основывались на данных из кем-то заказанных статей.

3. А еще через один день было открыто первое уголовное дело, свидетельствующее о «бешеной скорости и синхронизации».

Эта ситуация указывает на конфликт интересов группы лиц. Те, кто внимательно следит за развитием событий и независимыми журналистскими расследованиями Hromadske, опубликованными в мае прошлого года, хорошо знают все имена и названия.

Фото: Дмитрий Стрижов, основатель SHERIFF

Восемь сфабрикованных дел

В результате этой координированной атаки против SHERIFF было открыто 8 уголовных производств. Дела открывались одно за другим в разных регионах: Киев, Черновцы, Львов, Хмельницкий, Ужгород.

В этой «постановке» так называемые народные избранники и их приспешники задействовали огромные ресурсы государственной правоохранительной системы: часы работы следователей, дознавателей и прокуроров, которые в денежном эквиваленте измеряются очень большими суммами государственных средств.

Параллельно начали активно рассылаться клиентам SHERIFF письма и справки о наличии уголовных производств, запугивая их и рекомендуя отказаться от услуг сомнительной компании. Это привело к тому, что крупные украинские компании, не допускали SHERIFF к участию в своих тендерах. Они порекомендовали сначала закрыть уголовные дела, а уже потом возвращаться к переговорам.

Потери и человеческий фактор

Давление нанесло значительный ущерб — финансовый, репутационный и, самое главное, творческо-энергетический.

Для защиты SHERIFF привлек своих партнеров — адвокатское объединение «Артиус», которое более полутора лет сопровождало дело.

Управляющий партнер АО «Артиус» Виталий Мацелюх вспоминает: «Это был не столько юридический спор, сколько борьба с массовостью клеветы. Против компании работали десятки заказных публикаций, которые тиражировались за деньги с плашками „реклама“, без какой-либо ответственности, а в соцсетях работала армия ботов». Адвокатам пришлось открывать почти сотню судебных дел против каждого « ресурса» отдельно. Главная проблема заключается в том, что клевета в СМИ до сих пор остается безнаказанной, если ты не имеешь ресурса ее системно доказывать. Адвокатам пришлось открыватьпротив каждогоресурса» отдельно. Главная проблема заключается в том, что клевета в СМИ до сих пор остается безнаказанной, если ты не имеешь ресурса ее системно доказывать.

Фото: Виталий Мацелюх, управляющий партнер АО «Артиус»

Финансовые потери оценить трудно, но, по словам основателя SHERIFF Дмитрия Стрижова, «это точно миллионы гривен». И все же наиболее разрушительными были потери творческо-энергетического ресурса. Дмитрий Стрижов отмечал: «В это время топ-команда не создавала, не мечтала, не тестировала гипотезы».

Вся вышеописанная схема, также негативно повлияла на международное масштабирование SHERIFF. Во время выхода на рынки Франции, Германии, Румынии, Швейцарии, международный комплайнс, конечно, узнавал об уголовных делах. Информацию о которых они брали из «бачков», из-за чего счета в банках открывались вдвое дольше, чем планировалось. Несмотря на это давление, команда сплотилась и работала в PR и маркетинге в круглосуточном режиме, не останавливая развитие и амбициозные цели компании.

Прокурор сказал — прокурор сделал

Больше года ситуация оставалась в режиме «болото»: дела висели в реестрах, следователи провели все действия, но запросы в прокуратуру о закрытии или объединении дел — игнорировались. Три официальных обращения в Генеральную прокуратуру с просьбой объединить производства оставались без ответа, и это могло продолжаться годами. Наличие открытых уголовных дел создавало «условный крючок». Очень легко неэтичным конкурентам решить вопрос неправомерным путем, чтобы не допустить компанию к тендеру.

Ключевым и поворотным моментом в этой истории стало личное обращение к новому генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко. Дмитрий Стрижов объяснял механизм коммуникации: «Мы предоставили информацию. С акцентом на то, что готовы нести ответственность, если у SHERIFF есть нарушения. Если нет — закройте дела».

Ответ генерального прокурора был профессиональным, быстрым и эффективным, что подтвердило его незаангажированность и приоритет защиты правового государства. Все уголовные производства были проверены, и в течение всего двух месяцев все 8 фактовых уголовных дел были закрыты. Это решение демонстрирует, что в Украине есть возможность защитить бизнес от неправомерного использования власти или служебного положения народными депутатами и их сообщниками. Это стало выполнением обещания генерального прокурора о закрытии уголовных дел против бизнеса.

Выводы

Положительные моменты: ни один правоохранительный орган во время следствия не оказывал давления на SHERIFF, не останавливал развитие бизнеса показательными обысками, не ставил под угрозу безопасность клиентов. Все без исключения давали возможность предоставить объяснения, документы и аргументы.

Отрицательные моменты: почти невозможно наказать аморальных лиц — организаторов давления. Невозможно заставить депутата оплатить счет за то, что он своими обращениями перегружает правоохранительную систему, используя ее с известной только ему целью. Очень трудно вычистить клевету из интернет-сети. Если бы не позиция генерального прокурора, это дело могло бы «висеть еще пару лет» и быть поводом не допускать SHERIFF к участию в тендерах.

Фото: SHERIFF

Отстоянная правда и благодарность

Холдинг SHERIFF выражает глубокую благодарность генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко и его команде за профессионализм, скорость и принципиальную позицию в этом деле. Компания благодарна также клиентам, которые не поддались на провокации, а поддержали добрым словом и оплаченными счетами. Отдельная благодарность адресована команде SHERIFF, которая сплотилась перед угрозой и стала крепче.

Весомую поддержку оказали бизнес-сообщества: Союз украинских предпринимателей (СУП), CEO Club, Young Business Club, BOARD. «Ваш авторитет и влияние в бизнес-среде — то, что нельзя оценить в деньгах, это подтверждение весомого авторитета бизнес-сообществ в Украине. Спасибо, друзья, будем это помнить и ценить»,— говорится в заявлении холдинга.

Как подытожил Дмитрий Стрижов: «Мы потратили почти 600 дней… но дошли до правды и отстояли свою репутацию. Да, мы еще не наказали заказчиков нападения, исполнителей, но мы отстояли правду, и это дорогого стоит».

Вместо послесловия

Кейс SHERIFF — это не только история одной компании. Это история о зрелости украинского бизнеса, который больше не соглашается жить «по понятиям». И о государстве, которое, несмотря на сложное время, способно встать на сторону справедливости, когда должности занимают ответственные люди. Руслан Кравченко продемонстрировал, что слова «защита бизнеса» могут быть не лозунгом, а реальными действиями. И это — лучший сигнал для всех, кто строит честный бизнес в свободной стране.