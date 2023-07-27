Схемы нашли российский паспорт у судьи Славянска. Против журналиста открыли дело, а потом закрыли 27 июля, 15:45 Журналисты Схем нашли паспорт РФ у судьи Донецкого окружного админсуда (Фото:Схемы/RFE/RL)

Журналисты проекта Схемы нашли российское гражданство у судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой. Славянская окружная прокуратура открыла против них уголовное производство из-за возможного вмешательства в ее деятельность.

Обновлено в 15:45. Схемы заявили, что после огласки дело в отношении журналиста Георгия Шабаева закрыли «в связи с отсутствием состава уголовного преступления».



Об этом Схемы сообщили в среду, 26 июля.

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Две недели назад журналисты опубликовали расследование, в котором заявили, что Арестова является гражданкой РФ. Они ссылаются на выписку из автоматизированной системы Роспаспорт, которая указывает, что российский паспорт судья получила на основании так называемого «договора о принятии Крыма в состав России» в 2014 году. Согласно ему, граждане Украины и лица без гражданства, которые на тот момент постоянно проживали на полуострове, признавались гражданами РФ.

Также Схемы выяснили, что с 2018-го по январь 2022-го года судья посещала оккупированный Крым и всего провела там 255 дней.

По словам журналистов, еще во время подготовки расследования Арестова сообщила Высшему совету правосудия и Офису генпрокурора о «вмешательстве в осуществление правосудия с целью его дискредитации». Тогда она заявила, что журналист Схем Георгий Шабаев с целью «дискредитации» ее как судьи «во время войны с РФ активно сотрудничает со страной агрессором», «передает собранную информацию в специальные службы РФ» и «проводит незаконную слежку».

Теперь Славянская окружная прокуратура на этом основании открыла уголовное производство по статье «вмешательство в деятельность судебных органов». 27 июля следователи Нацполиции в Славянске вызвали автора расследования Шабаева на допрос по уголовному делу, которое против него открыли.

В то же время журналисты говорят, что нашли дополнительные подтверждения использования судьей Арестовой своего российского паспорта, в частности, ссылаясь на базу данных авиаперелетов РФ. Согласно им, после оккупации Россией полуострова в мае 2014 года судья летала в Москву и во время рейсов использовала свой российский паспорт.