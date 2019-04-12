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Схемы: Уполномоченный представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из Сватов

Сегодня, 10:36
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Схемы: Уполномоченный представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из Сватов - фото

Схемы: коррупция в деталях

Слева направо Сергей Кальченко, Федор Добронравов, Вадим Галайчук

Официальный уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского на выборах президента 2019 помог российскому актеру Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд в Украину, сообщает программа Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты выяснили, что адвокат Сергей Кальченко, который от имени ООО Киноквартал осуществлял юридическое сопровождение по делу об обжаловании постановления о запрете Добронравову на въезд, а также демонстрацию фильмов с его участием - это единственный уполномоченный представитель Зеленского в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Сам юрист работает в столичной фирме Hillmont Partners. Еще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук - является доверенным лицом кандидата Зеленского.

Напомним, 27 марта Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Кроме того, суд также отменил решение об аннулировании государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов с участием Добронравова, в том числе сериала Сваты.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.

В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.

В апреле 2019 года Федор Добронравов снова выступил в аннексированом Крыму два раза.

Теги:   Сваты Владимир Зеленский

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